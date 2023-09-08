Турция — Армения: стали известны стартовые составы команд

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Сборные Турции и Армении объявили стартовые составы команд на матч 5-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024, который пройдёт сегодня, 8 сентября, на стадионе «Эскишехир Арена» в Эскишехире (Турция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Начало игры — в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Составы команд:

Турция: Гюнок, Челик, Демирал, Сёюнджю, Озкачар, Юксек, Кокчю, Чалханоглу, Ундер, Йылмаз, Актюроглу.

Армения: Чанчаревич, Ароян, Мкртчян, Иву, Сперцян, Селараян, Ранос, Арутюнян, Дашян, Тикнизян, Бичахчян.

После четырёх сыгранных туров Турция с девятью очками лидирует в турнирной таблице группы D. Армения занимает второе место, набрав шесть очков. Их соперниками по группе являются Уэльс, Хорватия и Латвия.

В матче первого тура квалификации Евро-2024 сборная Турции обыграла сборную Армении на выезде со счётом 2:1. Армяне вышли вперёд благодаря автоголу Озана Кабака, но точные удары Оркуна Кёкчю и Керема Актюркоглу принесли три очка турецкой команде.