Главный тренер сборной Испании де ла Фуэнте: мы добились исторического результата

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о разгромной победе над Грузией со счётом 7:1 в рамках квалификации к Евро-2024.
«Очень странное начало. Ждали куда более серьëзного сопротивления. Надо отдать должное моей команде, которая была сосредоточена на игре с первой до последней минуты. Мы сегодня хорошо поработали, чтобы добиться без преувеличения исторического результата. Теперь осталось выиграть пять оставшихся матчей.
Да, мы потеряли в пути бутсы и вратарские перчатки, но это не проблема для профессионалов такого уровня. Сегодня прилетел частный самолёт и доставил всё необходимое. Вы видели, что никакого дискомфорта игроки не испытывали», — передаёт слова де ла Фуэнте корреспондент «Чемпионата» Михаил Пукшанский.
- 8 сентября 2023
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