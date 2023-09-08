Стали известны причины отставки Энрике Сетьена с поста тренера «Вильярреала»

Причины досрочной отставки Энрике Сетьена с должности тренера «Вильярреала» кроются не только в неудачном старте команды в новом сезоне. Ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией, Relevo сообщает, что у руководства клуба, да и у самих футболистов накопилось немало вопросов к стилю работы специалиста.
Странности в поведении Сетьена были замечены с первых дней работы. Так, тренер не мог запомнить имена футболистов и сотрудников. Он не знал имени нападающего Йереми Пино, которого позже несколько раз называл Йерай. Пепе Рейна стал «Мигелем», потому что так звали отца Сетьена, а совсем недавно он переименовал аналитика Давида Фустера в Рауля.
Не прошло и 10 дней после прибытия тренера, как добрая часть раздевалки уже открыто настроилась против него. Правление клуба встало на защиту специалиста, столкнувшись с отчаянным протестом нескольких лидеров раздевалки. Попадание в еврокубки по итогам сезона снизило накал, но атмосфера в команде оставалась далека от идеальной.
Как только сезон закончился, Энрике отправился на прощальный матч Хоакина и не вернулся в клуб, чтобы распланировать летнюю подготовку. Оттуда он поехал в Сантандер, где провёл отпуск, практически не общаясь ни с кем из клуба в течение месяца.
За неделю до старта чемпионата Испании несколько игроков команды, имеющие детей, попросили перенести начало тренировок на более позднее время. К Сетьену обратились ветераны уровня Рейны, Парехо и Капу. Поначалу тренер был не против, но потом переменил своё решение и в первый же день оштрафовал опоздавшего на занятия Капу.
Будучи лучшим игроком команды во время летней предсезонки, Капу в итоге был исключён из стартового состава на матч с «Бетисом». После поражения француз в раздевалке повздорил с Сетьеном, с которым ранее уже имел конфликт из-за позиции на поле.
Победа над «Мальоркой» не исправила ситуацию – игроки открыто ненавидели тренера, а тренер не верил в способности команды. Последней каплей, согласно информации испанских СМИ, стал перенос одной из тренировок на субботнее утро, поскольку Сетьен хотел уехать во второй половине дня в Сантандер и насладиться игрой легенд национальной команды (в конечном итоге поездка отменилась). Другими словами, тренировочный процесс в клубе менялся в угоду личным планам Энрике.
- 8 сентября 2023
-
23:54
-
23:46
-
23:43
-
23:38
-
23:35
-
23:24
-
23:23
-
23:19
-
23:02
-
22:56
-
22:53
-
22:45
-
22:29
-
22:24
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
22:05
-
22:04
-
21:54
-
21:50
-
21:33
-
21:18
-
21:18
-
21:05
-
20:57
-
20:53
-
20:44
-
20:41
-
20:40
-
20:34
-
20:31
-
20:30
-
20:26
-
20:14