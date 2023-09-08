Стали известны причины отставки Энрике Сетьена с поста тренера «Вильярреала»

Причины досрочной отставки Энрике Сетьена с должности тренера «Вильярреала» кроются не только в неудачном старте команды в новом сезоне. Ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией, Relevo сообщает, что у руководства клуба, да и у самих футболистов накопилось немало вопросов к стилю работы специалиста.

Странности в поведении Сетьена были замечены с первых дней работы. Так, тренер не мог запомнить имена футболистов и сотрудников. Он не знал имени нападающего Йереми Пино, которого позже несколько раз называл Йерай. Пепе Рейна стал «Мигелем», потому что так звали отца Сетьена, а совсем недавно он переименовал аналитика Давида Фустера в Рауля.

Не прошло и 10 дней после прибытия тренера, как добрая часть раздевалки уже открыто настроилась против него. Правление клуба встало на защиту специалиста, столкнувшись с отчаянным протестом нескольких лидеров раздевалки. Попадание в еврокубки по итогам сезона снизило накал, но атмосфера в команде оставалась далека от идеальной.

Как только сезон закончился, Энрике отправился на прощальный матч Хоакина и не вернулся в клуб, чтобы распланировать летнюю подготовку. Оттуда он поехал в Сантандер, где провёл отпуск, практически не общаясь ни с кем из клуба в течение месяца.

За неделю до старта чемпионата Испании несколько игроков команды, имеющие детей, попросили перенести начало тренировок на более позднее время. К Сетьену обратились ветераны уровня Рейны, Парехо и Капу. Поначалу тренер был не против, но потом переменил своё решение и в первый же день оштрафовал опоздавшего на занятия Капу.

Будучи лучшим игроком команды во время летней предсезонки, Капу в итоге был исключён из стартового состава на матч с «Бетисом». После поражения француз в раздевалке повздорил с Сетьеном, с которым ранее уже имел конфликт из-за позиции на поле.

Победа над «Мальоркой» не исправила ситуацию – игроки открыто ненавидели тренера, а тренер не верил в способности команды. Последней каплей, согласно информации испанских СМИ, стал перенос одной из тренировок на субботнее утро, поскольку Сетьен хотел уехать во второй половине дня в Сантандер и насладиться игрой легенд национальной команды (в конечном итоге поездка отменилась). Другими словами, тренировочный процесс в клубе менялся в угоду личным планам Энрике.