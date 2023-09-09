Вендел прокомментировал свой несостоявшийся переход из «Зенита» во «Фламенго»
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Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел высказался о несостоявшемся трансфере во «Фламенго» в летнее трансферное окно.
«Я всегда говорю, что все стороны должны быть довольны. Если этого не происходит, жизнь продолжается. Я счастлив в «Зените», Санкт-Петербург – прекрасный город для жизни. В следующем окне может случиться что угодно, я не могу сказать, что хочу того или другого», – приводит слова Вендела Globo Esporte.
25-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Ранее он играл в составе лиссабонского «Спортинга» и «Флуминенсе». Действующий контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 24 млн.
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