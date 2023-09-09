Малиновский: с Гасперини непросто работать, но он трижды выводил «Аталанту» в ЛЧ и ЛЕ
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Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский поделился мыслями о тренере «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, под руководством которого он играл с июля 2019 года по январь 2023-го.
«У Гасперини сложный характер, но он трижды выводил «Аталанту» в Лигу чемпионов и ещё трижды – в Лигу Европы.
Конечно, с ним непросто работать, но если вы хотите добиваться целей и результатов – вы должны действовать так, как действуют большие команды.
Если у вас нет 300 миллионов на покупку игроков – вы должны быть физически готовыми и сильнее других», – приводит слова Малиновского Fantacalcio.
Ранее методика тренировок Гасперини была раскритикована бывшим защитником «Аталанты» Йоакимом Мехле, заявившим, что не чувствовал себя в команде человеком.
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