Александр Мостовой — о матче России с Египтом: нет интереса на такое смотреть

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал матч сборной России с национальной командой Египта U23. Встреча завершилась со счётом 1:1.
«Игры сборных проходят по всему миру, поэтому даже в таком формате сборной России нужно проводить матчи. Все игроки уезжают в национальные команды. К сожалению, хороших соперников нам не дождаться, и когда мы сможем с ними играть – большой вопрос. Играть приходится, другое дело, что интереса на всё это смотреть особо нет.
Игру с Египтом я не смотрел, во-первых, даже не знал, кто вызван в сборную, кто поехал, а кто нет, потому что расширенный список уже включает в себя пятьдесят человек. Поэтому никакого интереса не вызывает всё это. Что дальше? Ничего, мы живём в таких реалиях и ни на что повлиять не можем», — приводит слова Мостового радио «Движение».
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