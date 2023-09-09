Зинченко заявил, что Каземиро отказался отдать ему футболку после матча с «МЮ»

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о чём общался с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Каземиро после очного матча в 4-м туре АПЛ, в котором лондонцы победили 3:1.
«Я перед игрой спросил у Жезуса, смогу ли я получить футболку Каземиро, потому что это легендарный игрок, пять побед в Лиге чемпионов, много титулов. Я спросил, можно ли, он ответил: «Да, я у него заберу».
Потом я увидел их и подошёл на поле. Он начал снимать футболку, отдавая её Жезусу. Я сказал: «Сюда, на базу». А он говорит: «Нет-нет. Спрашивай у Томаса Парти». Я так понимаю, что он смотрел моё интервью, где меня спросили, кого я бы выбрал из опорников. Даже такие люди, имеющие такой багаж опыта, обращают на это внимание и могут немного обидеться.
У меня спросили: «Кто самый недооцененный футболист АПЛ?». Я сказал, что Томас Парти. У этого игрока есть всё. Меня спросили, лучше ли он Родри. Но я не говорил кто лучше», – приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.
- 9 сентября 2023
-
08:45
-
08:31
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:50
-
07:35
-
07:12
-
06:45
-
06:20
-
05:46
-
05:41
-
05:36
-
05:25
-
04:53
-
04:38
-
04:29
-
04:23
-
04:09
-
04:00
-
03:14
-
02:56
-
02:49
-
02:00
-
01:32
-
00:54
-
00:48
-
00:41
-
00:26
-
00:18
-
00:04
- 8 сентября 2023
-
23:54
-
23:46
-
23:43
-
23:38