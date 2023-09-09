Зинченко заявил, что Каземиро отказался отдать ему футболку после матча с «МЮ»

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о чём общался с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Каземиро после очного матча в 4-м туре АПЛ, в котором лондонцы победили 3:1.

«Я перед игрой спросил у Жезуса, смогу ли я получить футболку Каземиро, потому что это легендарный игрок, пять побед в Лиге чемпионов, много титулов. Я спросил, можно ли, он ответил: «Да, я у него заберу».

Потом я увидел их и подошёл на поле. Он начал снимать футболку, отдавая её Жезусу. Я сказал: «Сюда, на базу». А он говорит: «Нет-нет. Спрашивай у Томаса Парти». Я так понимаю, что он смотрел моё интервью, где меня спросили, кого я бы выбрал из опорников. Даже такие люди, имеющие такой багаж опыта, обращают на это внимание и могут немного обидеться.

У меня спросили: «Кто самый недооцененный футболист АПЛ?». Я сказал, что Томас Парти. У этого игрока есть всё. Меня спросили, лучше ли он Родри. Но я не говорил кто лучше», – приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.