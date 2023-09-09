Эммануэль Эменике назвал единственный сложный момент в карьере в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал о сложном моменте во время выступлений в российском клубе.
«Единственный сложный момент в «Спартаке» был, когда назначили Эмери. Он не ставил меня в состав, но у каждого тренера свой стиль. Само собой, это его решение. Причины он мне не объяснял, но нет проблем. У нас хорошие отношения. Мы потом виделись, когда «Фенербахче» проводил товарищеский матч с его «Севильей». Хорошо пообщались», — сказал Эменике в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, Эменике перешёл в «Спартак» в 2011 году из турецкого «Фенербахче». Красно-белые заплатили за нигерийца примерно € 10 млн. В составе российской команды Эммануэль стал серебряным призёром чемпионата страны. За «Спартак» форвард выступал до 2013 года, после чего вернулся в «Фенербахче».
- 9 сентября 2023
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