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Сычёв: такое отношение Тикнизяна к футболу на 200 процентов должно было принести результат

Сычёв: такое отношение Тикнизяна к футболу на 200 процентов должно было принести результат
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв высказался о прогрессе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Я и в прошлом сезоне отмечал работоспособность и​ отдачу Тикнизяна. Да, иногда у него эмоции били через край, за ошибки много критиковали. Я от критики воздерживался, потому что такое отношение Наира к футболу на 200 процентов должно было принести результат», — приводит слова Сычёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Тикнизян провёл семь матчей, в которых забил три мяча. Также на счету 24-летнего защитника три игры, один гол и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. «Локомотив» (12) занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России после семи туров.

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