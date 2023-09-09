Украина — Англия: текстовая онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024 начнётся в 19:00

В матче 5-го тура группы С отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Украины и Англии. Команды будут играть на стадионе «Тарчиньски» во Вроцлаве (Польша). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым (Болгария). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге квалификации к Евро-2024 сборная Англии обыграла национальную команду Украины со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Гарри Кейн и Букайо Сака.

Группу С возглавляет сборная Англии. Команда набрала 12 очков после четырёх матчей. Украина занимает второе место, заработав шесть очков после трёх игр. Ниже — Италия (3), Северная Македония (3) и Мальта (0).