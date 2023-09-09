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Изидор будет играть за «Зенит» под 10-м номером, он был у Малкома

Изидор будет играть за «Зенит» под 10-м номером, он был у Малкома
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Сегодня, 9 сентября, стало известно о переходе французского нападающего Вильсона Изидора из московского «Локомотива» в санкт-петербургский «Зенит». Футболист будет выступать за этот клуб под 10-м номером, который ранее был у бразильского игрока Малкома, перешедшего в это трансферное окно в саудовский «Аль-Хиляль».

Изидор перешёл в стан сине-бело-голубых на правах аренды с опционом выкупа. Договор действует до конца сезона-2023/2024.

Напомним, французский нападающий перешёл в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Изидор провёл четыре матча, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету две игры и один гол в Фонбет Кубке России.

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