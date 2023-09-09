Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Пюника»: мы не будем сидеть сложа руки, иначе клуб не будет существовать

Президент «Пюника»: мы не будем сидеть сложа руки, иначе клуб не будет существовать
Аудио-версия:
Комментарии

Президент ереванского «Пюника» Артур Согомонян прокомментировал информацию о проблеме со стадионом и возможном снятии клуба с чемпионата Армении.

«К сожалению, да, проблема действительно серьёзная. Но мы не хотим комментировать эту тему до игры с Хорватией, потому что в составе национальной команды играют игроки «Пюника», и достаточно хорошо — наш игрок вчера забил гол. И желаем победы нашей сборной. Но после игр национальных команд нам есть что сказать. Мы не будем сидеть сложа руки, иначе клуб не будет существовать», — приводит слова Согомоняна Sport24.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Армении в одностороннем порядке расторгла договор с «Пюником» на использование стадиона в городе Абовяне, а также отказывает в предоставлении резервного стадиона в Армавире для проведения домашних матчей чемпионата страны. Из-за этого клуб может сняться с национального первенства.

Материалы по теме
Лидер чемпионата Армении «Пюник» может сняться с турнира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android