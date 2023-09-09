Президент «Пюника»: мы не будем сидеть сложа руки, иначе клуб не будет существовать

Президент ереванского «Пюника» Артур Согомонян прокомментировал информацию о проблеме со стадионом и возможном снятии клуба с чемпионата Армении.
«К сожалению, да, проблема действительно серьёзная. Но мы не хотим комментировать эту тему до игры с Хорватией, потому что в составе национальной команды играют игроки «Пюника», и достаточно хорошо — наш игрок вчера забил гол. И желаем победы нашей сборной. Но после игр национальных команд нам есть что сказать. Мы не будем сидеть сложа руки, иначе клуб не будет существовать», — приводит слова Согомоняна Sport24.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Армении в одностороннем порядке расторгла договор с «Пюником» на использование стадиона в городе Абовяне, а также отказывает в предоставлении резервного стадиона в Армавире для проведения домашних матчей чемпионата страны. Из-за этого клуб может сняться с национального первенства.
- 9 сентября 2023
-
18:20
-
18:17
-
18:03
-
18:02
-
17:58
-
17:55
-
17:51
-
17:48
-
17:45
-
17:36
-
17:31
-
17:24
-
16:58
-
16:58
-
16:44
-
16:42
-
16:38
-
16:31
-
16:20
-
16:15
-
16:15
-
16:07
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:53
-
15:40
-
15:32
-
15:30
-
15:26
-
15:20
-
15:09
-
15:02
-
15:00
-
14:53