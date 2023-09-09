Тебас: саудовская лига не входит в десятку главных угроз для европейского футбола

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о потенциальной угрозе саудовской лиги для европейских чемпионатов.

«Я беспокоюсь о государственных клубах, потому что они конкурируют с нашими клубами, а саудовская лига – нет. Лиги создаются не игроками. Китай и МЛС пытались и потерпели неудачу.

Европа — крупнейшая промышленная зона в мире футбола не случайно, а благодаря соревнованиям, проводимым десятилетиями, клубам с многовековой историей. Игрок эфемерен, клуб – нет. Если они хотят расти, им придётся поработать над брендами своих клубов и соревнований.

У нашей лиги более 200 млн подписчиков в социальных сетях, саудовской лиге приходится много работать, чтобы достичь этого. Нас это совсем не беспокоит. Она не входит в десятку главных угроз для европейского футбола, и я думаю, что они выбрали не тот путь», — приводит слова Тебаса Marca.