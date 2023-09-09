Тебас — о европейской Суперлиге: нам нужно защищать весь футбол, а не только элитный

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном создании европейской Суперлиги.

«Нам нужно защищать весь футбол, а не только элитный. Это риск для экономического баланса европейского футбола. Это не то же самое, что было в апреле 2021 года. Это идёт вразрез с национальными лигами во всём мире, а футбольная индустрия находится именно в этих лигах, и их нужно защищать и оберегать, а эти соревнования наносят ей ущерб. На новый клубный чемпионат мира, например, пойдут как обычные, так и большие клубы, но большие клубы получат больше денег», — приводит слова Тебаса Marca.

Напомним, Cуперлигу официально представили в апреле 2021-го. Против выступили болельщики и УЕФА: его президент Александер Чеферин пригрозил 12 клубам, которые решили отделиться, запретом на участие в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам – потенциальным баном на вызовы в сборную. Глава УЕФА называл создание Суперлиги «плевком в лицо всем любителям футбола», а сам проект охарактеризовал как «жадный».