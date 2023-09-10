Киммих — о матче с Японией: считаю, что это было заслуженное поражение

Защитник сборной Германии Йозуа Киммих высказался о поражении в товарищеском матче с Японией (1:4).

«Я считаю, что это было заслуженное поражение, даже с точки зрения счёта. У Японии даже были шансы забить больше. Мы явно не сделали достаточно. Мы не можем показать свои качества на поле. Нам не хватает уверенности в себе.

Мы всегда только говорим, что у нас много качества, но видим это слишком редко. Поэтому мы должны подвергнуть сомнению себя и своё качество. Мы, игроки, выходим на поле, и я считаю нас, игроков, ответственными», — приводит слова Киммиха RTL.de.

Напомним, 9 сентября сборная Германии проиграла в товарищеском матче национальной команде Японии со счётом 1:4. Встреча проходила на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге, Германия. Стоит отметить, что последний раз эти сборные встречались между собой на чемпионате мира в Катаре 23 ноября 2022 года. Тогда победа также осталась за Японией (2:1).