Ван Дейк прокомментировал решение о его дисквалификации после оскорблений арбитра

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал продление дисквалификации и штраф в 100 тысяч фунтов за оскорбление в сторону арбитра в матче 3-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:2).
«После этого я хочу чётко заявить, что полностью принимаю решение судейского комитета. Это первая красная карточка в моей карьере в «Ливерпуле». Я позволил разочарованию взять верх над собой в напряжённый и горячий момент.
Сразу после матча я извинился перед официальными лицами матча и беру на себя полную ответственность. Пришло время двигаться дальше. Я буду продолжать поддерживать команду всеми возможными способами», — написал защитник в одной из социальных сетей.
Из-за удаления нидерландец уже пропустил встречу 4-го тура с «Астон Виллой». Футбольная ассоциация за оскорбления судьи добавила ван Дейку ещё один матч дисквалификации. Из-за неё защитник не примет участия и в игре 5-го тура «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» 16 сентября, которая начнётся в 14:30 по московскому времени.
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