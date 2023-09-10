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Флик — о поражении в матче с Японией: у нас нет ресурсов одолеть такую компактную защиту

Флик — о поражении в матче с Японией: у нас нет ресурсов одолеть такую компактную защиту
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Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче против Японии.

«Прежде всего, мы дико разочарованы. Мы должны признать, что Япония — хорошая команда. На данный момент у нас нет ресурсов, чтобы обыграть такую ​​компактную защиту. Их просто недостаточно. Мы начали игру. ну, первый шанс, который был у Японии, это гол. Потом мы отыгрались и сделали счёт 1-1, потом сразу же снова пропустили. Я не думаю, что можно винить команду в чём-либо. Они пытались снова и снова, но потом происходили индивидуальные ошибки. Соперник этим воспользовался и заслужил победу», — приводит слова Флика телеканал RTL.

Германия уступила Японии со счётом 1:4. Немцы автоматически квалифицированы на Евро-2024, поскольку турнир будет проходить у них дома.

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