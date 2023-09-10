Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ирландия — Нидерланды. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Бительо высказался о возможном переходе футболиста в московское «Динамо»

Агент Бительо высказался о возможном переходе футболиста в московское «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Марсело Каран, представляющий интересы бразильского полузащитника «Гремио» Бительо, поделился мнением относительно возможного перехода футболиста в московское «Динамо».

«Мы финализируем сделку по переходу Бительо в российский клуб. Пока нет окончательной договорённости, многое будет зависеть от желания Бительо, потому что его всё устраивает в «Гремио», – приводит слова Карана Metaratings.

Напомним, ранее Ge Globo сообщило, что «Динамо» предложило «Гремио» € 10 млн за 23-летнего футболиста. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 7 млн. В текущем сезоне Бительо принял участие в 43 матчах за бразильский клуб, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами.

Материалы по теме
Источник: «Динамо» предложило «Гремио» € 10 млн за Бительо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android