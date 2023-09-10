Агент Бительо высказался о возможном переходе футболиста в московское «Динамо»

Футбольный агент Марсело Каран, представляющий интересы бразильского полузащитника «Гремио» Бительо, поделился мнением относительно возможного перехода футболиста в московское «Динамо».

«Мы финализируем сделку по переходу Бительо в российский клуб. Пока нет окончательной договорённости, многое будет зависеть от желания Бительо, потому что его всё устраивает в «Гремио», – приводит слова Карана Metaratings.

Напомним, ранее Ge Globo сообщило, что «Динамо» предложило «Гремио» € 10 млн за 23-летнего футболиста. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 7 млн. В текущем сезоне Бительо принял участие в 43 матчах за бразильский клуб, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами.