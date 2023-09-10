Кейн — о Делле Али: не знал, через что ему пришлось пройти

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением относительно интервью бывшего полузащитника «Тоттенхэма» Делле Али.

«Думаю, что со стороны Делле было крайне смело дать это интервью. Мы общались, но я не знал, через что ему пришлось пройти в своей жизни. Конечно, для меня было неожиданным услышать это. Я написал ему после и сказал, как важно то, что он сделал, ведь так он покажет другим людям, что нужно делиться своими переживаниями, это поможет им чувствовать себя более комфортно. Я знаю, что он усердно тренируется, чтобы набрать форму, не могу дождаться, когда увижу, как он снова будет играть в футбол», — приводит слова Кейна The Athletic.

Напомним, минувшим летом Алли дал эмоциональное интервью, в котором рассказал о своих детских травмах и психологических проблемах.