Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ирландия — Нидерланды. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн — о Делле Али: не знал, через что ему пришлось пройти

Кейн — о Делле Али: не знал, через что ему пришлось пройти
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением относительно интервью бывшего полузащитника «Тоттенхэма» Делле Али.

«Думаю, что со стороны Делле было крайне смело дать это интервью. Мы общались, но я не знал, через что ему пришлось пройти в своей жизни. Конечно, для меня было неожиданным услышать это. Я написал ему после и сказал, как важно то, что он сделал, ведь так он покажет другим людям, что нужно делиться своими переживаниями, это поможет им чувствовать себя более комфортно. Я знаю, что он усердно тренируется, чтобы набрать форму, не могу дождаться, когда увижу, как он снова будет играть в футбол», — приводит слова Кейна The Athletic.

Напомним, минувшим летом Алли дал эмоциональное интервью, в котором рассказал о своих детских травмах и психологических проблемах.

Материалы по теме
Принц Уильям — об интервью Деле Алли: поддерживаю его. Этот рассказ не признак слабости
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android