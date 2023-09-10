Терри — о переходе Маунта в «Манчестер Юнайтед»: знаю другую сторону этой истории

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри намекнул, что он обладает непубличной информацией, раскрывающей причины перехода Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед».
«Мэйсон — игрок «Челси» до мозга костей. У любой истории всегда есть две стороны, и я знаю другую сторону этой истории. Давайте не будем слишком суровы к нему, когда он вернётся в клуб», – приводит слова Терри Daily Mail.
Напомним, минувшим летом 24-летний полузащитник перешёл в «Юнайтед». По данным портала Transfermarkt, за трансфер Маунта «красные дьяволы» заплатили «синим» € 64,2 млн. В текущим сезоне игрок принял участие в двух матчах английской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями. В августе пресс-служба клуба сообщила, что футболист выбыл на срок около шести недель из-за травмы подколенного сухожилия.
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