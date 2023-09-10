Смертин: Абрамович заходил в раздевалку «Челси» по стеночке и слушал с открытым ртом

Бывший полузащитник «Челси» Алексей Смертин вспомнил время, проведённое в лондонском клубе, и рассказал о поведении экс-владельца лондонцев Романа Абрамовича в раздевалке команды.

«К Абрамовичу в «Челси» относились трепетно, но не подобострастно. Абрамович — молодец, у него настолько сложились отношения с Моуринью, что в раздевалку он к нам заходил по стеночке, стеснительно. Абрамович не давал советы по игре, а только сам спрашивал. Когда он заходил в раздевалку, ему было важно пропитаться атмосферой победителей. Он нисколько не проявлял себя как собственник. Сколько я таких видел в России, которые записывали победы на свой счёт. А этот человек просто заходил и здоровался, сидел в сторонке.

Абрамович только иногда подзывал к себе и интересовался по игровым моментам, например, почему штрафной был разыгран, а не был нанесён удар и так далее. Он слушал с открытым ртом. Было удивительно видеть такое. Когда Абрамович заходил в раздевалку, то был ниже статусом, чем тот же Моуринью. На тот момент он очень сильно упивался футболом», — приводит слова Смертина Legalbet.