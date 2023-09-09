Глушаков — о матче легенд «Спартака»: не буду говорить, почему я не сыграл и кто так решил

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков высказался о матче между легендами красно-белых и сборной мира, посвящённом Илье Цымбаларю.

«Сегодня был важный день для нашего футбола, матч памяти Ильи Цымбаларя. Для меня Илья Владимирович — это кумир. Хочу поздравить Олега Цымбаларя, с которым хорошо знаком. Когда о папе поёт весь стадион и сын наносит стартовый удар, это дорогого стоит.

Жалко, что мне не довелось поучаствовать в игре, хотя Олег меня приглашал. Не буду говорить, почему я не сыграл и кто так решил. Сами всё понимаете. Это и неважно сегодня. Главное, что матч состоялся, он войдёт в историю, и память останется. Олег, поздравляю ещё раз», — написал Глушаков в своём телеграм-канале.