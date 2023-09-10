Аленичев: Цымбаларя знали в Италии, были разговоры, что он перейдёт в «Лацио»

Экс-футболист «Спартака» и итальянской «Ромы» Дмитрий Аленичев поделился воспоминаниями о бывшем одноклубнике Илье Цымбаларе.

«Главное событие, которое вспоминаются при упоминании Цымбаларя? Для меня главное событие — знакомство с ним, совместная карьера. В «Спартаке» и сборной. Я знал его и в обычной жизни. Мы дружили семьями. Одно могу сказать — это фантастический футболист и прекраснейший человек. Душа компании. Жалко, что в таком юном возрасте Илюха нас покинул.

Мы часто виделись. Я приезжал к нему домой, он — ко мне. Помню 28 декабря. Мы большой компанией собрались у меня дома, играли в футбол перед Новым годом. И мне приходит смс от Димы Парфёнова, что вот такое случилось. Я не поверил. Ребята, что были рядом, тоже. Это была трагедия для нас. Хотя праздновали, было предновогоднее настроение, а тут приходит сообщение, что Ильи не стало.

Молодцы РФС и сын Илюхи — сумели организовать такой матч памяти. Это большое событие для нас, спартаковцев. Когда Олег (сын Цымбаларя. — Прим. «Чемпионата») где‑то полтора месяца назад начал обзванивать футболистов, спрашивать, не заняты ли в такие даты, все ответили: «Олег, если будет такой матч, отложим все дела».

Цымбаларь тяжело переживал уход из «Спартака» и, будучи в «Локомотиве», постоянно вспоминал о том периоде? Всем тяжело дался уход из «Спартака». Даже мне, когда я уезжал в «Рому» и понимал, что иду на повышение в Италию. Потому что «Спартак» для меня — родной клуб. Чуть ли не со слезами на глазах уходил. Илюхе тоже было непросто — он понимал, что навечно спартаковец. В других клубах ему было тяжело. Все лучшие годы он провёл в «Спартаке», творил на футбольном поле. Кудесник.

Почему он не уехал в Европу? Сам не понимал, почему так случилось. Когда уезжал в «Рому», меня итальянские футболисты спрашивали об Илье. Его там знали. Были разговоры, что он перейдёт в «Лацио». Спрашивали: «Почему он не уехал туда?» Говорил, что не знаю. Было бы прекрасно, если бы он перешёл и мы встретились в римском дерби», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».