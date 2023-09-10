Стал известен список игроков сборной России, которых Карпин взял в Катар

Сборная России уже находится в аэропорту и скоро отправится в Доху на товарищеский матч с национальной командой Катара. Пресс-служба российской сборной в своём телеграм-канале опубликовала список футболистов, отправившихся на эту встречу.
Список игрков, которые летят в Катар:
Вратари: Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург). Матвей Сафонов («Краснодар»)
Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все – «Спартак», Москва), Артём Макарчук («Сочи), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Головин («Монако»), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Александр Юшин («Урал», Екатеринбург).
Нападающие: Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва).
Напомним, товарищеский матч между Россией и Катаром состоится во вторник, 12 сентября. Начало встречи запланировано на 18:15 мск.
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