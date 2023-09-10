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Санчо вряд ли вернётся в состав «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге

Санчо вряд ли вернётся в состав «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге
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23-летний английский вингер Джейдон Санчо вряд ли вернётся в состав английского «Манчестер Юнайтед», пока клуб возглавляет нидерландский специалист Эрик тен Хаг. Об этом сообщает The Telegraph.

Также источник отмечает, что, скорее всего, даже извинения футболиста не помогут.

Напомним, после матча с лондонским «Арсеналом» (1:3), прошедшего в рамках 4-го тура Английской Премьер-Лиги тен Хаг объявил, что Санчо не попал в заявку на игру из-за неудовлетворительной работы на тренировках. После этого Санчо опроверг слова специалиста, резко ответив на его высказывание в своей социальной сети.

Сообщалось, что главный тренер команды и футболист собираются побеседовать между собой 16 сентября перед игрой «красных дьяволов» с «Брайтоном», чтобы окончательно решить вопрос о будущем Санчо в стане манкунианцев.

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