Казахстан с минимальным преимуществом победил Северную Ирландию в отборе на ЧЕ-2024

Завершился матч 6-го тура квалификации к чемпионату Европы – 2024, в группе H между собой встречались сборные Казахстана и Северной Ирландии. Игра проходила на стадионе «Астана-Арена» в Астане. Встречу обслуживала бригада немецких арбитров во главе с Даниэлем Шлагером. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 1:0.
В первом тайме Северная Ирландия больше владела мячом, к тому же пыталась больше времени проводить в атаке, за что команда и поплатилась – на 27-й минуте Максим Самородов с передачи Абзала Бейсбекова сборная Казахстана вышла вперёд – 1:0. Во второй половине встречи гости всеми силами старались отыграться, но хозяева удержали преимущество до самого конца и в итоге одержали победу со счётом 1:0.
Сборная Казахстана на данный момент после шести проведённых игр в группе H занимает второе место с 12 очками в активе, уступая лишь сборной Финляндии по дополнительным показателям. Северная Ирландия расположилась на пятой строчке с тремя очками.
Обзор матча Казахстан — Сан-Марино в отборе на Евро-2024.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.
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