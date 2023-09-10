Фёллер: Флик измотал себя за последние месяцы, но нам не удалось преодолеть неудачу на ЧМ

Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер прокомментировал отставку Ханс-Дитера Флика с поста тренера бундестим.

«Ханси Флик измотал себя за последние несколько месяцев. Вместе со своими помощниками он сделал всё возможное, чтобы преодолеть последствия неудачи на чемпионате мира в Катаре, чтобы измениться к лучшему. К сожалению, сегодня приходится констатировать, что нам это не удалось. Поражение от Японии ясно показало, что мы не сможем добиться прогресса в этой ситуации.

Для меня это нелёгкий момент, потому что я пришёл в Немецкий футбольный союз (DFB) в феврале, чтобы всячески поддерживать Ханси Флика, помогать ему в достижении спортивных успехов. И я твёрдо верил, что как тренер национальной команды он сможет повернуть игру сборной в нужное русло. Но теперь мы должны действовать ответственно, мы должны что-то менять, чтобы иметь возможность исполнить роль хозяина чемпионата Европы с должными амбициями.

Это то, чего справедливо ждут от нас болельщики в Германии, поэтому я временно буду руководить сборной в матче с командой Франции, а актуальной задачей будет поиск тренера, который быстро перестроит нашу команду и подготовит её к большому турниру в следующем году и от которого, мы все на это надеемся, будет получен положительный импульс для всего немецкого футбола. Мы хотим найти такого тренера, который затем, в долгосрочной перспективе, вернёт бундестим на тот уровень, к которому мы все привыкли», – приводит слова Фёллера пресс-служба DFB.