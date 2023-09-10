В матче с Францией сборной Германии будет руководить Руди Фёллер

Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер будет руководить командой в матче с Францией. Помогать ему будут Ханесс Вольф и Сандро Вагнер, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).
Напомним, сегодня, 10 сентября, на заседании исполкома DFB было принято решение уволить Ханса-Дитера Флика с поста главного тренера сборной Германии. В субботу, 9 сентября Бундестим потерпела крупное поражение в товарищеском матче с командой Японии (1:4). Под руководством Флика Германия одержала всего четыре победы в последних 17 играх и, кроме того, вылетела с чемпионата мира в Катаре уже после группового этапа.
По сообщениям немецких СМИ главным претендентом на роль тренера является 36-летний Юлиан Нагельсманн.
Во вторник, 12 сентября, национальная команда Германии проведёт товарищеский матч со сборной Франции в рамках подготовки к чемпионату Европы – 2024.
Добавим, что Фёллер возглавлял сборную Германии на протяжение четырёх лет, с 2000 по 2004 год. Под его руководством, Бундестим завоевала серебряные медали на чемпионате мира – 2002.
- 10 сентября 2023
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