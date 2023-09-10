Тарханов: Сперцян, Кривцов и Черников – одни из лучших полузащитников в России

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал игру полузащитников «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, Никиты Кривцова и Александра Черникова в Российской Премьер-Лиге.
«Думаю, эта тройка — одна из сильнейших в РПЛ прямо сейчас. Ребята здорово понимают друг друга, играют и приносят пользу команде. Сперцян ещё в прошлом году стал выделяться, а Черников и Кривцов постепенно прибавляют. У каждого из них есть качество. В центре поля «Краснодар» здорово играет именно благодаря им. Ивич хорошо нашёл роли для каждого», – приводит слова Тарханова «РБ Спорт».
Напомним, «Краснодар» после семи сыгранных матчей в РПЛ возглавляет турнирную таблицу с 17 набранными очками. Следом идут санкт-петербургский «Зенит», самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» – все команды набрали 14 очков.
- 10 сентября 2023
-
20:12
-
20:11
-
19:56
-
19:44
-
19:39
-
19:37
-
19:36
-
19:22
-
19:18
-
19:17
-
18:55
-
18:53
-
18:40
-
18:39
-
18:30
-
18:26
-
18:24
-
18:19
-
18:09
-
18:06
-
17:54
-
17:50
-
17:47
-
17:35
-
17:34
-
17:30
-
17:20
-
17:13
-
17:11
-
17:00
-
16:55
-
16:46
-
16:35
-
16:31
-
16:14