Тарханов: Сперцян, Кривцов и Черников – одни из лучших полузащитников в России

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал игру полузащитников «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, Никиты Кривцова и Александра Черникова в Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, эта тройка — одна из сильнейших в РПЛ прямо сейчас. Ребята здорово понимают друг друга, играют и приносят пользу команде. Сперцян ещё в прошлом году стал выделяться, а Черников и Кривцов постепенно прибавляют. У каждого из них есть качество. В центре поля «Краснодар» здорово играет именно благодаря им. Ивич хорошо нашёл роли для каждого», – приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, «Краснодар» после семи сыгранных матчей в РПЛ возглавляет турнирную таблицу с 17 набранными очками. Следом идут санкт-петербургский «Зенит», самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» – все команды набрали 14 очков.