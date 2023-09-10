Анри: Венгер открыл мне разум, а Гвардиола открыл мне глаза

Главный тренер молодёжной сборной Франции U21 Тьерри Анри рассказал о влиянии на свою тренерскую карьеру Арсена Венгера и Хосепа Гвардиолы.

«Быть тренером – значит, задаваться вопросом: как сделать своих игроков более умными и научить их немного лучше понимать футбол. Давайте возьмём в качестве примера Гвардиолу. Я думал, что хорошо играю в футбол, но когда приехал в «Барселону», подумал: «Ух ты! О чём это он говорит?».

Арсен Венгер в «Арсенале» открыл мне разум, научив тому, чего я не знал после академии Клерфонтена, а Пеп Гвардиола открыл мне глаза. Он дал мне понять, что прессинг – это хорошо. Вообще говоря, нападающие обычно не любят защищаться, но благодаря Пепу у меня появилось желание прессинговать высоко и ценить другой аспект игры», – сказал Анри, отвечая на вопрос эксперта Telefoot Биксанта Лизаразю.

Тьерри Анри под руководством соотечественника Арсена Венгера провёл за «Арсенал» 379 матчей, забив 228 голов и сделав 103 результативные передачи. В «Барселоне» под руководством Хосепа Гвардиолы француз сыграл в 74 матчах, забив 30 голов и отдав 15 результативных передач.

Французская молодёжка выиграла первый матч при Анри, победив Данию со счётом 4:1 благодаря дублю Элье Ваи из «Ланса», а также голам Райана Шерки и Йоана Лепенана из «Лиона».