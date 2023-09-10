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Флик стал первым тренером, досрочно уволенным с поста тренера сборной Германии

Флик стал первым тренером, досрочно уволенным с поста тренера сборной Германии
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58-летний специалист Ханс-Дитер Флик стал первым тренером в истории сборной Германии, которого досрочно отправили в отставку. Все предшественники Флика уходили с поста по собственному желанию или в связи с окончанием контракта, сообщает Bild.

До Флика с национальной командой Германии работали Отто Нерц, Зепп Хербергер, Хельмут Шён, Юпп Дерваль, Франц Беккенбауэр, Берти Фогтс, Эрих Риббек, Руди Фёллер, Юрген Клинсман и Йоахим Лёв.

Под руководством Флика сборная Германии гипотетически набирала только 1,72 очка за игру (12 побед в 25 матчах), хуже бундестим выступала только под руководством Эриха Риббека (1,50).

Напомним, сегодня, 10 сентября, Немецкий футбольный союз (DFB) уволил Ханс-Дитера Флика с поста главного тренера сборной. Временно исполнять обязанности тренера будет спортивный директор сборной Руди Фёллер.

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