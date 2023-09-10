Агент нападающего «Гэлакси» Йовелича рассказал, почему ЦСКА отказался от игрока

Огнен Короман, агент сербского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Деяна Йовелича, поделился информацией о том, почему московский ЦСКА отказался от футболиста.

«Почему не получилось привезти Йовелича в Россию? Он дорого сейчас стоит. В какой клуб? Предлагали в ЦСКА, очень долго разговаривали с клубом. Но там сказали, что очень дорого», — приводит слова Коромана Sport24.

Нападающий является двукратным победителем чемпионата Сербии.

Йовелич принадлежит американскому клубу с августа 2021 года. За это время футболист провёл 81 матч за «Лос-Анджелес Гэлакси», отметился 21 забитым мячом и восемью результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость нападающего составляет € 3,5 млн.