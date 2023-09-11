Тикнизян: Армению ждёт сложный матч с Хорватией. Одна из самых трудных игр в моей карьере

Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал о предстоящем матче со сборной Хорватии в рамках квалификации на чемпионат Европы – 2024.

«Ожидания от завтрашней игры? Считаю, что Хорватия в целом является одним из фаворитов во всём европейском футболе и входит в топ-3. Как я уже сказал, у нас очень хорошее настроение, и очень рад, что завтра мне будет предоставлена возможность сыграть против такой топ-команды, как Хорватия, и показать свои качества.

Какая игра ожидает Армению со сборной Хорватии? Мы тоже думаем, что нас ждёт довольно сложный матч. Думаю, это может быть одна из самых сложных игр в моей карьере. Против такой команды, как Хорватия, это не может быть легко, тем более что игроки сборной Хорватии, пожалуй, космического уровня», – сказал Тикнизян на пресс-конференции перед матчем со сборной Хорватии.

Обзор матча Армения — Латвия в квалификации на чемпионат Европы – 2024.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.