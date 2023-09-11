Сборную Германии может возглавить Маттиас Заммер

Отправив в отставку Ханс-Дитера Флика, руководство Немецкого футбольного союза (DFB) занялось активным поиском нового тренера для сборной Германии. Одним из главных кандидатов на этот пост является обладатель «Золотого мяча» (1996) Маттиас Заммер, сообщает редакция Sky Sports Italia.

Несмотря на то что в немецких СМИ в связи с появившейся вакансией чаще всего возникает имя Юлиана Нагельсмана, у Заммера, по мнению итальянских журналистов, высокие шансы опередить других кандидатов. По информации источника, кандидатуру Заммера уже одобрил совет директоров DFB, и осталось договориться о контракте с самим Маттиасом.

56-летний Заммер находится без работы с сезона-2004/2005, когда покинул пост тренера «Штутгарта». До этого он в течение четырёх лет возглавлял дортмундскую «Боруссию», выиграв со «шмелями» чемпионат Германии в 2002 году. Заммер должен дать ответ в ближайшие дни.