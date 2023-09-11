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Агбонлахор — о Месси и «Золотом мяче»: Холанду не повезло

Агбонлахор — о Месси и «Золотом мяче»: Холанду не повезло
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Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор считает, что «Золотой мяч» должен достаться Лионелю Месси.

«Его должны отдать Месси. Просто обязаны. Он выиграл чемпионат мира и был великолепен.

Я был на матче Аргентины с Мексикой – никогда не чувствовал такого выброса адреналина. Фанаты Аргентины относились к нему с такой любовью, словно на поле сам бог.

И даже в том матче, когда казалось, что накатывает усталость, он как пробил левой ногой в нижний угол! Как будто у него в голове всегда была эта мысль – что он протащит свою команду к победе на ЧМ. И теперь он должен получить «Золотой мяч».

Холанду не повезло. Но у него будет шанс в следующем году, думаю. Но когда выигрываешь ЧМ и играешь так здорово, как Месси...» – приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

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