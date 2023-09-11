Бительо подтвердил связь с «Динамо»

23-летний полузащитник бразильского «Гремио» Бительо в разговоре с журналистами подтвердил наличие предложения от московского «Динамо».

«Есть предложение, но я оставляю это своему агенту. Он знает, чего я хочу. Я сосредоточен здесь. Провожу хорошие дни тренировок, и, когда вернусь, я во всём разберусь. Есть такая возможность. Сейчас ещё нет ничего определённого. Давайте посмотрим, что произойдёт», — приводит слова футболиста журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Алейшо уже сообщал о том, что бразильская сторона готова пойти на многое для того, чтобы молодой футболист пополнил состав российского столичного коллектива.

Бительо защищает цвета команды из Порту-Алегри с 2018 года, вместе с клубом спортсмен три года подряд становился победителем Лиги Гаушу – в 2021, 2022 и 2023 годах.