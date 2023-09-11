Алана Мамаева: Павел высуживает последнее у своего ребёнка, он не способен помогать
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Алана Мамаева, бывшая супруга экс-футболиста сборной России Павла Мамаева, отреагировала на слова спортсмена о том, что он хочет направить 10 млн рублей на благотворительность. Напомним, спортсмен стал победителем шоу «Выжить в Дубае» и пообещал отправить финансовый выигрыш на благотворительность. По мнению Аланы, Павел не способен бескорыстно помогать людям.
«Какой благородный, не верю! Человек, который у собственного ребёнка высуживает последнее, не способен кому-то бескорыстно помогать», — написала Алана в своих соцсетях.
Напомним, у Мамаева был долг по алиментам на их общую с Аланой дочь Алису, который составлял более 1 млн рублей. За неуплату алиментов футболисту запретили выезжать за границу.
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