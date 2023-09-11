Глушенков: когда достигну потолка в «Локомотиве», хотел бы перейти в «Барселону»

24-летний нападающий московского «Локомотива» и сборной России Максим Глушенков рассказал, что хотел бы перейти в каталонскую «Барселону», когда достигнет потолка в стане железнодорожников.
«Николай Ларин говорил, что по потенциалу я — игрок «Барселоны»? Видел это интервью. Это его мнение. Когда достигну потолка в «Локомотиве», хотел бы перейти в «Барселону». Нравится стиль игры. Это возможно только тогда, когда они сделают предложение. Я же сам туда не приду, не скажу: «Я Максим, возьмите меня». Матчи сборной — хорошая возможность проявить себя. Вот будем стараться проявить себя с Катаром», — приводит слова Глушенкова «РБ Спорт».
Нападающий выступает за «Локомотив» с декабря 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл 10 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.
«Барселона» вырвала победу в матче с «Осасуной»
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