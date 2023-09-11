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Португалия — Люксембург: составы команд на матч отбора Евро-2024

Португалия — Люксембург: составы команд на матч отбора Евро-2024
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В матче 6-го тура группы J отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Португалии и Люксембурга. Команды будут играть на стадионе «Алгарве» в Сан Жоау да Венда (Португалия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Англия). Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 6-й тур
11 сентября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Португалия
1-й тайм
2 : 0
Люксембург
1:0 Инасиу – 12'     2:0 Рамуш – 18'    

Составы команд:

Сборная Португалии: Кошта, Семеду, Диаш, Инасиу, Дало, Данилу Перейра, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Диогу Жота, Леау, Рамуш.

Сборная Люксембурга: Морис, Бонер, Янс, Шано, Махмутович, Пинту, Боргес Санчес, Рупиль, Баррейро, Синани, Курчи.

Первая встреча команд в отборочном турнире к Евро-2024 завершилась разгромной победой Португалии — 6:0.

Сборная Португалии возглавляет турнирную таблицу группы J. Команда набрала 15 очков после пяти матчей. Португальцы имеют отличную разницу забитых и пропущенных мячей — 15:0. Люксембург находится на третьей строчке, заработав 10 очков.

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