Кравцов — о матче с Египтом U23: хотел бы извиниться перед болельщиками

Полузащитник сборной России Кирилл Кравцов, выведший команду на поле в качестве капитана, прокомментировал поражение от Египта U23 со счётом 1:2 в товарищеском матче.
«Немного волновался, когда выводил команду на поле в качестве капитана, но потом понял, что это обычный матч, и справился со своими эмоциями. Мы начали хорошо, контролировали матч, забили гол, могли забивать ещё. В начале второго тайма тоже был момент, после которого игра могла бы сложиться по-другому. В итоге свои моменты мы не забили, и получилось то, что получилось.
Соперник непростой, ребята играли в хороший футбол, а наша ошибка в том, что мы это им позволили. Хотел бы извиниться перед болельщиками – мы обязательно сделаем выводы и будем сильнее», — приводит слова Кравцова официальный сайт РФС.
- 11 сентября 2023
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