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Португалия разгромила Люксембург в отборе Евро-2024 благодаря дублям Рамуша, Жоты и Инасиу

Португалия разгромила Люксембург в отборе Евро-2024 благодаря дублям Рамуша, Жоты и Инасиу
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Завершился матч 6-го тура группы J отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Португалии и Люксембурга. Команды играли на стадионе «Алгарве» в Сан Жоау да Венда (Португалия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Англия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Португалия забила девять безответных мячей в ворота соперника — 9:0.

Хозяев открыли счёт на 12-й минуте благодаря голу защитника Гонсалу Инасиу, отличившегося с передачи Бруну Фернандеша. Спустя уже шесть минут португальцы упрочили своё лидерство усилиями Гонсалу Рамуша. До конца первого тайма Португалия довела счёт до разгромного — Рамуш и Инасиу оформили дубли.

На 57-й, 67-й и 77-й минутах благодаря дублю Диогу Жоты и голу Рикарду Орты хозяева сделали счёт на табло 7:0 в пользу своей команды. На 83-й минуте португальцы забили восьмой мяч усилиями Бруну Фернандеша. Спустя ещё пять минут голом отметился Жоау Феликс. Этот мяч стал последним в игре — 9:0.

Сборная Португалии возглавляет турнирную таблицу группы J. Команда набрала 18 очков после шести матчей. Португальцы имеют отличную разницу забитых и пропущенных мячей — 24:0. Люксембург после шести игр находится на третьей строчке, заработав 10 очков.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа J. 6-й тур
11 сентября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
9 : 0
Люксембург
1:0 Инасиу – 12'     2:0 Рамуш – 18'     3:0 Рамуш – 34'     4:0 Инасиу – 45+4'     5:0 Жота – 57'     6:0 Орта – 67'     7:0 Жота – 77'     8:0 Фернандеш – 83'     9:0 Феликс – 88'    
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