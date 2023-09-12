Петраков — о желании украинского защитника выступать за Армению: хотеть не вредно

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков высказался о возможном вызове в национальную команду украинского защитника Артура Авагимяна.
«Я знаю этого футболиста и не считаю, что он сейчас сильнее исполнителей, которые есть у меня. Здесь большая конкуренция, именно в линии атаки. У Армении нет вратарей, нет защитников, нет опорных полузащитников. Все нападающие. Все вингеры и под нападающими. Вот в чём загвоздка. Я не могу набирать 10 человек. Мне нравятся те игроки, которые сейчас в сборной, а я буду вызывать из «Черноморца», потому что он захотел. Хотеть не вредно. Для начала Артур Авагимян знаете что должен сделать? Подсказать вам? Я вам подскажу. Позвоните ему и скажите, что он должен приехать в Армению и получить паспорт. Подать документы и получить паспорт. Стать гражданином Армении. Но он этого не делает. Пусть приедет сюда, выберет время, получит паспорт. Он — украинец. У него паспорт украинский. Вот и всё. Это моё личное мнение. Если человек хочет, пусть получит», — сказал Петраков на пресс-конференции.
Напомним, 11 сентября сборная Армении уступила Хорватии (0:1) в матче отбора ЧЕ-2024.
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