Тер Штеген: Хави предал ДНК «Барселоны»? Это полная чушь

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген высказал мнение относительно критики главного тренера каталонского клуба Хави, связанной с его отказом от фирменного игрового стиля сине-гранатовых.

«Это полная чушь. Всякая философия должна развиваться. Когда Хави играл, качество состава сине-гранатовых было значительно выше по сравнению с конкурентами. С тех пор всё стало более сбалансированным, особенно в плане физической подготовки. Вот почему сейчас мы должны находить решения, отличные от тех, что были тогда. С самого начала своего прибывания в клубе Хави пытался добиться от нас определённой стабильности, это было крайне важным для команды», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

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