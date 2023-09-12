Тер Штеген – о жизни после завершения карьеры: думаю, что быть тренером утомительно

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген поделился мыслями относительно того, как он видит свою жизнь после завершения карьеры футболиста.
«Пока не знаю, чем буду заниматься. Думаю, что быть тренером утомительно, и эта профессия отнимает больше времени. Как тренер, ты должен обо всём позаботиться. Однако мне нравится работать с молодыми игроками, так что, может быть, это и неплохой вариант.
Я уже готовлюсь к завершению своей игровой карьеры. Есть много сфер, которые меня очень интересуют. Я пытаюсь понять структуру и экономическую систему различных компаний. Читаю об этом, разговариваю с людьми, которые обладают знаниями в этих областях. Инвестиции, венчурный капитал, стартапы — я узнаю об этом что-то новое. Хочу изучить эти темы ещё более подробно после моей карьеры», — цитирует тер Штегена Mundo Deportivo.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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