Тер Штеген — о Ламине Ямале: ему придётся работать над физикой, но у него большое будущее

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген поделился мнением относительно 16-летнего нападающего Ламина Ямала.

«Беззаботность, присущая Ямалу, пойдёт ему на пользу. Надеюсь, это качество всегда останется с ним. Ему придётся поработать над физической формой, но ему всего 16 лет. Вне поля Ламин — спокойный парень. Мы должны дать ему время, чтобы он развивался гармонично. У него большое будущее», — цитирует тер Штегена Mundo Deportivo.

Напомним, 8 сентября в матче квалификации к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Грузии Ямал дебютировал за сборную Испании. В этой игре молодой нападающий отметился голом. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 4 матчах Ла Лиги, в которых отдал одну результативную передачу.

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