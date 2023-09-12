Доходы от матча Марокко и Буркина-Фасо пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения
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Королевская федерация футбола Марокко объявила, что доходы от товарищеского матча марокканцев с национальной командой Буркина-Фасо будут направлены на помощь людям, которые пострадали от недавнего землетрясения.
Деньги с продажи билетов будут направлены в специальный Фонд для борьбы с последствиями землетрясения, произошедшего в центре Марокко.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в ночь на 9 сентября в 80 километрах от Марракеша (Марокко). По последним данным, число погибших превысило 2 тыс. человек. Есть сведения, что это землетрясение стало самым разрушительным в стране за последние 120 лет.
Король Марокко празднует победу футбольной сборной в матче ЧМ-2022 вместе с болельщиками. Видео:
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