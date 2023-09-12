Бабурин: соглашусь, что у «Торпедо» самый сильный состав в Первой лиге

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин оценил состав автозаводцев и уровень Мелбет Первой лиги.
«Могу согласиться с теми, кто говорит, что у «Торпедо» самый сильный состав в Первой лиге этого сезона. Другое дело, что не всегда качество игроков является залогом успеха на поле. Яркие имена не гарантируют того, что мы всех подряд будем обыгрывать, это в принципе видно и так. Плюс после сезона РПЛ на нас настраиваются по-особенному.
К тому же много где на выездных матчах не очень хорошие поля. Если говорить про Первую лигу в целом, мне кажется, что к ней появилось немного больше внимания. «Торпедо», например, играет уже пять матчей подряд по понедельникам, чтобы была возможность организовать трансляции на ТВ, которые не совпадали бы с матчами РПЛ», — приводит слова Бабурина Legalbet.
- 12 сентября 2023
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