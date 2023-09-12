Нигматуллин: уровень России сравнялся с Катаром — нашим игрокам должно быть немного стыдно

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал игру национальной команды со сборной Катара.
«Ничья с Катаром — далеко не провал для сборной России! Было бы чудом, если в такой сложнейшей ситуации наша команда росла и прогрессировала. Такое почти невозможно. Регресс будет, пока нас не вернут к международным соревнованиям. А до этого момента мы будем продолжать проигрывать сборным заведомо слабее нас. Это нужно просто принять как данность и не искать виноватых.
Всем нужно набраться терпения и продолжать делать то, что делаем. Конечно, нашим футболистам должно быть немного стыдно, что наш уровень футбола сравнялся со сборной Катара. Но критически относиться к этому нельзя. Мне будет сложно критиковать сейчас нашу команду. Они этого не заслуживают», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, несколько минут назад завершился товарищеский матч, в котором встречались сборная Катара и национальная команда России. Матч закончился вничью со счётом 1:1.
- 12 сентября 2023
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