Норвегия — Грузия: стали известны стартовые составы команд

Сборные Норвегии и Грузии объявили стартовые составы на матч 6-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024, который состоится сегодня, 12 сентября, на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

Норвегия: Нюланд, Аер, Страндберг, Эстигор, Бьёркан, Эдегор, Берг, Эурснес, Ларсен, Холанд, Нуса.

Грузия: Мамардашвили, Азаров, Кашия, Кверквелия, Гочолеишвили, Кочорашвили, Давиташвили, Каландадзе, Китеишвили, Микаутадзе, Кварацхелия.

После пяти сыгранных туров Норвегия с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице группы А, опережая Грузию (5-е) по дополнительным показателям. Возглавляет таблицу команда Шотландии (15).