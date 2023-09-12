Норвегия — Грузия: хозяева удвоили преимущество

В эти минуты проходит матч 6-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024, в котором встречаются сборные Норвегии и Грузии. Игру принимает стадион «Уллевол» в Осло (Норвегия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 33-й минуте капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор ударом с линии штрафной удвоил преимущество хозяев.

Ране на 25-й минуте форвард Эрлинг Холанд открыл счёт в матче, головой замкнув фланговый навес партнёра.

После пяти сыгранных туров Норвегия с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице группы А, опережая Грузию (5-е) по дополнительным показателям. Возглавляет таблицу команда Шотландии (15).